Посетителям люберецкого рынка привиделся Плющенко за прилавком с картошкой

Пользователи портала Pikabu обнаружили мужчину, похожего на российского фигуриста Евгения Плющенко, на рынке в подмосковных Люберцах. Двойник спортсмена продавал картошку.

В сети сочли, что основное сходство мужчины на фото и фигуриста — в прическе.

Одни отмечали качество товара на прилавке. «А картошка то хорошая какая», — написал посетитель портала. Другой обратил внимание на высокую цену: «35 рублей? Что-то дорого».

В конце марта 34-летний Плющенко объявил о завершении карьеры. В активе фигуриста два золота Олимпийских игр (2006, 2014) и три титула чемпиона мира (2001, 2003, 2004). В настоящее время он перешел на тренерскую работу.