Плющенко пожелал видеть Липницкую в своем ледовом шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, занимающийся постановкой ледовых шоу, пригласил в свою команду завершившую карьеру фигуристку Юлию Липницкую. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает «Р-Спорт».

«Я Юле звонил, но у нее выключен телефон. На днях буду с ней связываться и разговаривать с ее агентом. Хочу ее пригласить в свое шоу и хочу, чтобы она каталась в моей команде. Посмотрим, согласится ли она. Нужно точное понимание по поводу ее здоровья», — заявил Плющенко.

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Фигурист добавил, что хотел бы пригласить 19-летнюю спортсменку на свой день рождения. Спортсмену 3 ноября исполнится 35 лет.

Накануне о завершении карьеры победительницы Олимпиады 2014 года в командных соревнованиях Липницкой рассказала мать фигуристки.

Бывший тренер Плющенко Алексей Мишин в тот же день допустил возвращение Липницкой на лед.