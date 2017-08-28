Тренер Плющенко Мишин допустил возвращение Липницкой на лед

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин призвал болельщиков не переживать из-за решения Юлии Липницкой о завершении карьеры. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Надо поблагодарить Липницкую за ее труд, талант и вклад в фигурное катание, пожелать ей всего хорошего. К ее решению уйти надо относиться спокойно. Может, она еще надумает вернуться, а может, и нет. У каждой звезды есть свой момент сияния», — рассказал Мишин.

О завершении карьеры победительницы Олимпиады 2014 года Липницкой 28 августа сообщила мать спортсменки. После этого в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отметили, что не получали от 19-летней фигуристки никаких официальных документов по этому поводу.

Среди подопечных Мишина двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко, в марте завершивший карьеру.