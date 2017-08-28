Тарасова объяснила решение Липницкой завершить карьеру

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС объяснила решение Юлии Липницкой завершить профессиональную карьеру.

«Юлия — звезда. Одни звезды светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие и гаснут. Но она освещала все. Я хочу пожелать ей прекрасной жизни, она ее заслуживает. Мы все ее будем прекрасно помнить, ее будет помнить весь мир», — рассказала Тарасова.

Ранее 28 августа мать 19-летней Липницкой сообщила о завершении спортивной карьеры дочери. После этого в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что не получали от спортсменки никаких официальных документов по этому поводу.

Главное достижение в карьере россиянки — золотая медаль на Олимпиаде-2014 в Сочи в командных соревнованиях. В том же году она завоевала серебро в личном турнире на чемпионате мира.