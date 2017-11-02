В Бельгии 17-летний футболист потренировался и умер

Футболист молодежной команды бельгийского «Антверпена» Джоэль Лобанзо умер на тренировке, ему было 17 лет, сообщается в четверг, ноября, на сайте клуба.

Во время занятий с командой Лобанзо упал на поле без сознания. Медики клуба оказали ему первую помощь, игрока экстренно госпитализировали в критическом состоянии. В больнице он умер от остановки сердца.

В октябре вратарь индонезийского футбольного клуба «Персела» Чойрул Худа умер после столкновения с партнером по команде во время матча. Голкипер получил тяжелые травмы головы и шеи. Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.