Вратарь умер в результате столкновения с товарищем по команде

Вратарь Чойрул Худа, выступавший за индонезийскую футбольную команду «Персела», умер после столкновения с одноклубником. Об этом сообщает портал Goal.com. Видео было опубликовано на YouTube-канале tvOneNews.

Это произошло в конце первого тайма матча национального первенства с клубом «Семен Паданг». Худа столкнулся с товарищем по команде Рамоном Родригесом и получил тяжелые травмы головы и шеи. Его доставили в больницу, но врачи не сумели спасти голкиперу жизнь.

2 октября грузинский вратарь Шота Маминашвили потерял сознание перед матчем и умер.