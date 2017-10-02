Грузинский вратарь потерял сознание перед матчем и умер

Вратарь футбольного клуба «Зугдиди» Шота Маминашвили потерял сознание перед матчем второго дивизиона чемпионата Грузии и умер. Ему был 31 год. Об этом в Facebook сообщил главный тренер «Гурии» Гия Гурули.

По информации Гурули, 1 октября во время предматчевой тренировки Маминашвили стало плохо. Со стадиона «Армази» города Мцхета футболиста отвезли в больницу, где он скончался. Причины смерти пока не уточняются.

Матч между «Зугдиди» и «ВИТ-Джорджия» был отменен.

Маминашвили большую часть карьеры провел в составе батумского «Динамо», выступал за клубы «Мачахела» и «Шукура». В 2008 году он играл за российский клуб «Металлург-Кузбасс», который покинул зимой 2009 года. В «Зугдиди» вратарь перешел перед началом этого сезона.

В июне этого года бывший футболист «Ньюкасла» и сборной Кот-д'Ивуара Шейк Тиоте умер в возрасте 30 лет. Полузащитник потерял сознание на тренировке и был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.