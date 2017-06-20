Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Мыльников

Умер советский хоккейный вратарь, олимпийский чемпион Сергей Мыльников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе челябинского «Трактора».

«О смерти нам сообщил его сын — Сергей Мыльников-младший. В чем причина смерти, нам неизвестно», — сообщили в пресс-службе.

Мыльникову было 58 лет. С 1976 по 1989 год он выступал в чемпионате СССР за родной клуб, после чего играл за НХЛ «Квебек Нордикс», ярославское «Торпедо» и шведский «Сэтерс».

В составе сборной СССР Мыльников победил на Олимпиаде 1988 года в Калгари, а также выиграл золотые награды чемпионатов мира 1986, 1989 и 1990 годов.