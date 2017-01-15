Умер ветеран хоккейного СКА

На 88-м году жизни умер ветеран хоккейного клуба СКА и чемпион Европы 1954 года Валентин Быстров. Об этом сообщается на сайте санкт-петербургской команды.

Спортсмен провел всю свою карьеру в составе СКА. Он выступал за команду в середине 50-х годов. Годы Великой Отечественной войны Быстров провел в блокадном Ленинграде. Он был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В составе сборной СССР хоккеист стал чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата мира 1958 года. Быстров являлся заслуженным мастером спорта России.

После завершения профессиональной карьеры он работал ассистентом тренера в СКА.