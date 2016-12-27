Двукратный чемпион России по хоккею с мячом умер в 42 года

Двукратный чемпион России по хоккею c мячом Дмитрий Солодов, выступавший за «Зоркий» (Красногорск) умер в 42 года. Об этом сообщил президент клуба Владимир Статкевич. Его слова во вторник, 27 декабря, приводит ТАСС.

«У него оторвался тромб, выражаем соболезнования родным и близким. Перед сегодняшним матчем с "Динамо" мы почтили память минутой молчания», — сказал Статкевич.

Солодов скончался в понедельник, 26 декабря в возрасте 42 лет. За свою карьеру он дважды становился чемпионом России (1993, 2000), выигрывал Кубок страны (1993 и 2000) и Кубок Европейских чемпионов (1992).