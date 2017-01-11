Умер тренер Овечкина

Скончался Ян Каменецкий, тренер российского хоккеиста Александра Овечкина, ныне выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». Об этом в среду, 11 января, сообщает «Советский спорт».

Каменецкий умер на 78-м году жизни в Москве. О причинах смерти не сообщается.

На протяжении более 30 лет Каменецкий работал в спортивных школах московских «Крыльев Советов», «Динамо», «Созвездия» и «Спартака», а также был старшим тренером юношеских и молодежных сборных России. В 1992-2001 годах работал в Федерации хоккея России.

Привлекался как специалист по планированию и организации тренировочного процесса в Японии, Болгарии, Польше, Чехословакии и Швеции.