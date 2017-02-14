Стало известно о болезни погибшего юного хоккеиста из Подольска

Погибший 14-летний хоккеист школы подольского «Витязя» Илья Солнышкин был болен ОРВИ. Об этом рассказал директор детско-юношеской спортивной школы Сергей Левашев. Его слова во вторник, 14 февраля, приводит «Спорт-Экспресс».

«Погибший ребенок болел ОРВИ. Родители не обращались никуда и даже не оповестили тренеров школы, о том, что он болел. У него было вирусное поражение всех ребер», — сказал Левашев.

Отмечается, что юный хоккеист получил два удара в живот от партнера по команде и потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла спасти подростка.

Ранее во вторник стало известно, что два тренера хоккейного клуба «Витязь-2003» отстранены от работы после гибели Солнышкина. Хоккеист умер 11 февраля после тренировки своей команды.

9 февраля 18-летний хоккеист скончался в США после случившегося во время матча обморока.