Тренеров хоккейного клуба отстранили после гибели 14-летнего игрока в Подольске

Два тренера хоккейного клуба «Витязь-2003» отстранены от работы после гибели 14-летнего хоккеиста Ильи Солнышкина, сообщает Федерация хоккея России (ФХР). Отмечается, что подросток скончался от внутреннего кровотечения после драки с одноклубниками.

Дмитрий Дубровский и Вячеслав Курочкин отстранены до выяснения следственными органами всех обстоятельств гибели подростка. ФХР также проводит собственное расследование, в котором участвуют медицинская служба федерации и служба безопасности.

Как рассказали телеканалу «360», после драки с товарищами у Солнышкина началось внутреннее кровотечение. В подольскую хоккейную школу «Витязь» он пришел в сентябре 2016 года.

30 ноября во время любительского матча между бурятскими клубами «Армеец» и «Дорожник» один из игроков избил двух судей клюшкой. Одному из судей он сломал палец, другому оставил многочисленные травмы.