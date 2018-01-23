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Пьяных реконструкторов прорыва блокады Ленинграда обезоружила полиция

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Реконструкторы, участвовавшие в фестивале, посвященном прорыву блокады Ленинграда, пытались сбежать от полицейских. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, наряд ГИБДД остановил Kia Rio 22 января в пять часов утра. Водитель был нетрезв, а пассажиры пытались убежать.

В багажнике машины обнаружили предметы, похожие на пистолеты ТТ и Макарова, ручной пулемет Калашникова и автомат АК-74 с оптическим прицелом, а также нож американского производства. Хозяева пояснили, что это макеты, находящиеся в свободной продаже.

На водителя составлен протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, изъятые предметы отправили на исследование. Один из пассажиров — 27-летний актер. Его спутники — 20-летний уроженец Молдовы и 47-летний водитель — официально нигде не работают, активно участвуют в исторических реконструкциях.

В январе 2017 года в центре Санкт-Петербурга задержали мужчину, гулявшего по улице с пулеметом «Максим». О прохожем, оказавшимся охранником ночного клуба, сообщили в полицию посетители баров. Изъятое оружие направили на экспертизу, предварительно речь шла о макете пулемета.

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