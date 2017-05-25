В московском метро запустят поезд с римскими легионерами и рыцарями

На Замоскворецкой линии Московского метрополитена 26 мая запустят поезд с историческими реконструкторами в костюмах и доспехах прежних эпох. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Акция проходит в рамках подготовки к международному фестивалю исторической реконструкции «Времена и эпохи. Собрание».

«На "зеленой" ветке Московского метрополитена можно будет встретить римского легионера или солдата эпохи Петра I. Поезд будет курсировать (...) ровно месяц — до 26 июня», — рассказали агентству в оргкомитете.

Сигнал к отправке поезда со станции «Сокол» подаст станционный смотритель в костюме начала XX века. В составе проедут реконструкторы в образах персонажей разных эпох. Выйдут они на станции «Коломенская», одноименный музей-заповедник станет ключевой площадкой мероприятия.

Фестиваль «Времена и эпохи. Собрание» пройдет в Москве с 1 по 12 июня. На него, предположительно, съедутся 10 тысяч исторических реконструкторов и других участников. На 12 отдельных площадках они воспроизведут 12 эпох, включая Железный век, Античность, Петровское время, Отечественную войну 1812 года и другие.

Это мероприятие проходит в России уже в седьмой раз. Ожидается около тысячи иностранных гостей. Завершатся «Времена и эпохи. Собрание» большим праздничным (в честь Дня России) «путешествием» по временам и эпохам, которое состоится на Тверской улице.