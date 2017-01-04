В Петербурге поймали мужчину с пулеметом «Максим»

В центре Санкт-Петербурга был задержан мужчина, прогуливавшийся по улице с пулеметом «Максим», сообщает Федеральное агентство новостей. Обладатель оружия оказался охранником ночного клуба и жильцом дома на Думской улице, рядом с которым его задержали. О странном прохожем в полицию сообщили посетители окрестных баров.

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По данным Национальной службы новостей, пулемет не может стрелять. Изъятое оружие направлено на исследование.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» сотрудник полиции Санкт-Петербурга, изъятое оружие, скорее всего, является массо-габаритным макетом известного пулемета. В настоящее время подобные макеты, полностью копирующие известный пулемет и его внутреннее устройство, но лишенные возможности вести огонь, продаются в магазинах по цене 100-200 тысяч рублей. Кроме того, продается «гражданская» версия пулемета, способная вести огонь только одиночными выстрелами.