Монголию лишили статуса тихой гавани Европы

Европейский совет сократил черный список офшоров — стран, чьи налоговые режимы не подпадают под стандарты транспарентности Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом говорится в заключении европейского органа.

Статуса офшора, или налоговой гавани, лишились Барбадос, Гренада, Монголия, Панама, Макао, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Южная Корея. Эти страны согласились адаптировать свои налоговые режимы под стандарты ОЭСР, из-за этого ЕС перенес их из черного списка в серый.

В черном списке остались Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа и Тринидад и Тобаго.

В начале декабря 2017 года министры финансов стран Евросоюза приняли документ, в котором страны, отказавшиеся или не предоставившие ответ на запрос по налоговому сотрудничеству, включались в черные и серые списки офшоров ЕС. За несоблюдение налоговой открытости и транспарентности Еврокомиссия даже готова была вводить санкции против таких стран, однако на общеевропейском уровне это предложение не прошло.

Серый список включал 47 стран, среди которых, например, Турция, Швейцария, Лихтенштейн, Армения, Таиланд, Перу, Иордания и другие.

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