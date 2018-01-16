Черный список офшоров Евросоюза посчитали слишком длинным

Власти Евросоюза могут исключить ряд государств из опубликованного в декабре прошлого года черного списка стран-офшоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

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Из перечня собираются исключить Панаму, Южную Корею, ОАЭ, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис — власти этих стран пообещали, что изменят свои налоговые правила, чтобы удовлетворить требования ЕС. Предложение по ним будет обсуждаться в среду, 17 января, на встрече послов стран-членов ЕС. Принятие решения ожидается на следующей неделе на встрече министров финансов стран Евросоюза.

Оставить в черном списке решено Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибию, Палау, Сент-Люсию, Самоа и Тринидад и Тобаго.

В начале декабря сообщалось, что министры финансов стран Евросоюза в рамках мер по решению вопроса об уклонении от уплаты налогов составили черный список из 17 стран, которые не хотят сотрудничать с Евросоюзом в сфере налоговой отчетности. Помимо этого, был составлен и так называемый серый список, в который вошли 47 государств, налоговые правила на территории которых не соответствуют стандартам Евросоюза. Среди них — Турция, Швейцария, Лихтенштейн, Армения, Таиланд, Перу, Иордания и другие.

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