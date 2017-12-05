Монголия оказалась тихой гаванью Европы

Министры финансов стран Евросоюза опубликовали черный список стран, не желающих сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности, сообщает The Guardian. Он состоит из 17 государств, в число которых вошли Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Бахрейн, Монголия, Тунис и Панама.

Кроме того, был составлен серый список из 47 стран, налоговые правила которых не соответствуют стандартам ЕС, но вскоре должны быть пересмотрены. Эти страны находятся в контакте с европейскими властями и выразили готовность совершенствовать налоговое законодательство.

Для того чтобы не попасть в данные списки, государства должны соответствовать определенным требованиям. В частности, необходимо иметь справедливое налоговое законодательство, не подразумевающее преференции для налогоплательщиков, а также выполнять критерии прозрачности ОЭСР.

Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Пьер Московиси заявил, что публикация списка является первым шагом в решении вопроса с уклонением от налогов.

В начале ноября международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) разместил на своем сайте архив о деятельности офшорных компаний в мире. В документах фигурируют сделки королевы Великобритании Елизаветы II, президента США Дональда Трампа, а также российского миллиардера Юрия Мильнера.