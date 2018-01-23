ФСБ потребовала отказаться от производства взрывчатки на время ЧМ-2018

Федеральная служба безопасности России разослала письма на предприятия о необходимости остановки на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора одного из крупных химических предприятий нижегородской области, получившего подобное предписание.

В письме указано, что в рамках чемпионата будут применяться усиленные меры безопасности, согласно которым прекращается работа «опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества». В случае невозможности остановки производства предписывается направить объяснение и указать, какими могут быть последствия при чрезвычайных ситуациях, включая вероятное количество жертв. Силовики ссылаются на соответствующий указ президента и постановление правительства.

Издание выяснило, что подобные письма пришли даже на предприятия, находящиеся в сотнях километров от стадионов. При этом внимание силовиков привлекли даже небольшие предприятия по производству комбикормов.

В управлении ФСБ по нижегородской области газете заявили, что «никого не закрывают, руководители предприятий сами определяют режим работы опасных производств».

Чемпионат мира-2018 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

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