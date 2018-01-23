Раскрыты подробности нового обмена пленными в Донбассе

Новый обмен пленными в Донбассе может состояться до конца февраля. Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева, сообщает Луганский информационный центр.

«Республики предоставили украинской стороне списки для обмена. На ближайшей встрече в Минске планируется их поименное уточнение. Если будет конструктив с украинской стороны, а точнее отдельных ее представителей, думаю, даже выйдем на обсуждение конкретных деталей предстоящего обмена», — заявила она.

При этом Кобцева заметила, что в ЛНР предпринимают все усилия, чтобы обмен пленными состоялся как можно быстрее. Ускорить процесс согласования она призвала и Киев.

Предыдущий обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года. Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, взамен самопровозглашенные республики отдали 73 человека. При этом среди выданных Киевом лиц не оказалось находящихся в заключении на Украине россиян.

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