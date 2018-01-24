Монархист Баков похвастался признанием Гамбией Романовской империи

Миллиардер, основатель Монархической партии Антон Баков снял свою кандидатуру с президентских выборов в связи с признанием Гамбией его империи. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 24 января.

«К сожалению, должен заявить о снятии своей кандидатуры с выборов. У меня возник юридический казус, я занимаюсь созданием нового государства — Романовской империи. И, поскольку нас признало одно из государств — Гамбия, то у меня завелось второе гражданство — Романовской империи», — объяснил Баков свое решение.

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, в свою очередь, поздравила монархиста с этим достижением. «Создание империи — это сенсация, поздравляем! (...) Желаем вам успехов в вашем необычном и интересном деле», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Баков заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в конце сентября.

Монархическую партию, которая провозглашает своей целью установление в стране конституционной монархии, Баков зарегистрировал в 2012 году. До этого он состоял и в «Единой России», и в «Союзе правых сил». В начале февраля миллионер заявил о желании возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати.

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