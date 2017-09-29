Миллиардер-монархист заявил о намерении выдвинуться в президенты

Миллиардер, основатель Монархической партии Антон Баков заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году. «Да, я буду выдвинут, скорее всего, от Монархической партии», — сказал он РИА Новости в пятницу, 29 сентября.

По словам Бакова, у него «ровно два тезиса», с которыми он собирается пойти на выборы. Первый заключается в том, что «династия Романовых должна быть возрождена хотя бы в качестве главы мини-государства типа Ватикана». При этом он пояснил, что он и его единомышленники не претендуют «на то, чтобы сейчас немедленно возрождать династию Романовых во главе РФ».

«Во-вторых, мы действительно хотим создать монархический интернационал. правильнее сказать, Священный союз, как он назывался в XIX веке», — добавил миллиардер.

Ранее Баков заявлял, что Монархическая партия намерена поддержать на выборах президента в 2018 году депутата Госдумы Наталью Поклонскую, если она выдвинет свою кандидатуру. Сама Поклонская баллотироваться не собирается и не может по закону — согласно Конституции, кандидат должен постоянно проживать в России не менее 10 лет, а российское гражданство она получила с присоединением Крыма в 2014 году.

Баков известен тем, что заявлял о намерении возродить империю Романовых на островах Республики Кирибати в Тихом океана. Этот проект он оценил в 350 миллионов долларов.