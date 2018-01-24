Чиновники получили возможность брать взятки в биткоинах

Минтруд разрешил чиновникам не указывать в справке о доходах криптовалюты и создал новую лазейку для дачи взяток. Об этом заявил руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По его мнению, неопределенный статус виртуальных денег подстегнет коррупционную активность чиновников. Владельцев криптокошельков определить невозможно, ведь они могут быть открыты на третье лицо, отметил Кабанов.

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Для российских регионов цифровые деньги пока остаются непривычным инструментом, а вот федеральные чиновники заинтересованы в них наверняка, подчеркивает член совета московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов.

Алексей Фролов, основатель и CEO компании Forensic Solutions описал возможную коррупционную схему: предприниматель анонимно, с подтверждением через почтовый ящик, открывает электронный криптокошелек, затем зачисляет в него виртуальные деньги и передает чиновнику код-идентификатор кошелька. Недобросовестный чиновник может обменять виртуальные деньги на реальные на многих интернет-биржах и получить средства на банковскую карту. Если она зарегистрирована на третье лицо, поймать нечистого на руку госслужащего будет крайне трудно, добавил Фролов.

Газета «Коммерсантъ» 24 января писала, что в России планируют ограничить возможности электронных кошельков. Правительство обеспокоенно электронными кошельками, не требующими идентификации клиента.

В декабре 2017-го Минтруд выпустил рекомендации по предоставлению сведений о доходах и имуществе чиновников. В справке о доходах чиновникам не нужно будет указывать виртуальные валюты, потому что они никак не регулируются законами.

Минфин России только начинает разрабатывать меры по регулированию рынка криптовалют и в феврале намерен внести соответствующий законопроект в Госдуму.

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