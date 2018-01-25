Виновница расистского скандала вспомнила гомофобное прошлое и покаялась

Российский светский обозреватель и предприниматель Мирослава Дума опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост с извинениями за гомофобные и трансфобные высказывания 2012 года, которые ей припомнили после истории с расистскими приглашениями на Неделю моды.

«Для начала: мне очень стыдно за слова, которые я произносила в 2012 году», — написала Дума. По словам предпринимателя, она верит в нужность и важность каждого человека, вне зависимости от его религиозных и гендерных принадлежностей и сексуальных предпочтений.

A post shared by Miroslava Duma (@miraduma) on Jan 24, 2018 at 9:57am PST

В 2012 году Дума резко высказывалась в адрес американского блогера Brianboy, который носит женскую одежду, и трансгендера Андрея Пежича. Она говорила, что общество необходимо ограждать от таких людей.

«Как все мы знаем, мир движется вперед с огромной скоростью, и людям приходится подстраиваться. Я больше не тот человек, каким была шесть лет назад. Я постоянно расту как личность, со временем невежество в моей голове сменилось принятием. Я уважаю людей и их выбор», — пояснила она.

Ранее, 24 января, сообщалось, что Дума показала в историях Instagram присланную дизайнером Ульяной Сергеенко, ее подругой, пригласительную открытку на Неделю моды в Париже. В ней Сергеенко процитировала рэперов Канье Уэста и Jay-Z и в шутку назвала подругу niggas («ниггеры»). «To my niggas in Paris», — гласила надпись на конверте, содержащая отсылку к песне Канье Уэста NP (Niggas in Paris).

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