Заледеневших из-за аномальных морозов казахских зверей сняли на видео

Жители Казахстана находят заледеневшие трупы зверей, которые умерли от суровых морозов. На видеозаписи, появляющиеся в интернете, обратило внимание издание Daily Mail.

Заяц, которого демонстрируют в одном из роликов, по всей видимости, погиб, когда пытался преодолеть ограду. Собака с другого видео, опубликованного в Instagram, могла замерзнуть насмерть, когда увязла в снегу.

В январе 2018 года на территории Казахстана установились аномальные морозы. Температура опускалась до минус 45 градусов. Сотни граждан страны были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Ранее в четверг, 25 января, сообщалось, что в столице Казахстана Астане студентка, вышедшая на улицу в капроновых колготках, попала в больницу с обморожением ног.

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