Студентка вышла на сорокаградусный мороз в колготках и отморозила ноги

В Астане студентка четвертого курса КАЗГЮУ вышла на улицу в сорокаградусный мороз в капроновых колготках и обморозила ноги. Об этом сообщает Nur.kz.

Инцидент произошел 23 января. Девушку с обморожением обоих бедер I-II степени госпитализировали в городскую больницу. Там ее направили в отделение гнойной хирургии и колопроктологии, где оказали срочную медицинскую помощь. На следующий день студентку выписали. Отмечается, что теперь ей предстоит ходить на перевязки и долго «оживлять» обмороженную кожу ног.

При этом в самом университете сначала усомнились в подлинности истории. В учебном заведении заявили, что студенты четвертого курса на занятия уже не ходят, а в медпункт университета никто не обращался.

25 января представитель КАЗГЮУ сообщил TengriNews, что девушку все-таки нашли. «Студентка была одета в соответствии с погодными условиями и направлялась на практику, так как она учится на четвертом курсе и занятий в университете у нее уже нет. Но в связи в том числе и с долгим ожиданием транспорта студентка получила обморожение», — заявил он. Сама девушка, по его словам, не хотела бы давать комментарии и возвращаться к этой теме.

На территории Казахстана в январе 2018 года наблюдаются аномальные морозы. В ряде городов республики температура опускалась до минус 45 градусов. Сотни граждан страны были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

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