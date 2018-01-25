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Пропавшего инженера секретного бюро подводных лодок нашли мертвым в Петербурге

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Пропавшего в Санкт-Петербурге инженера секретного конструкторского бюро нашли повешенным в своей квартире. Об этом в четверг, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины обнаружили сотрудники полиции, вскрывшие дверь в его жилье в Петергофе. Причины его смерти выясняются.

Об исчезновении 30-летнего специалиста стало известно накануне. Мужчина не вышел на работу после отпуска, и его коллеги обратились в полицию. Пропавший занимал должность первой (высшей) категории, а предприятие имеет статус режимного, потому даже однодневное беспричинное отсутствие сотрудника вызвало беспокойство в коллективе.

Как уточняет «Фонтанка», Санкт-Петербургское бюро машиностроения «Малахит» является ведущим в России конструкторским предприятием по проектированию, строительству и испытаниям подводных лодок, в том числе и атомных.

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