Инженер секретного бюро подводных лодок пропал в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пропал сотрудник секретного конструкторского бюро «Малахит», специализирующегося на производстве подводных лодок. Об этом в среду, 24 января, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инженер секретного бюро находился в отпуске и 23 января должен был выйти на работу, но так на ней и не появился. Поскольку мужчина занимает должность инженера первой (высшей) категории, а предприятие имеет статус режимного, однодневное беспричинное отсутствие сотрудника вызывает вопросы. Коллеги пропавшего были вынуждены обратиться в полицию.

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Известно, что пропавший 30-летний мужчина живет в Петергофе один, в его квартире никого нет.

Санкт-Петербургское бюро машиностроения «Малахит» является ведущим в России конструкторским предприятием по проектированию, строительству и испытаниям подводных лодок, в том числе и атомных.

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