Европейский конкурент «Протона» впервые за 15 лет промахнулся

Европейская тяжелая ракета Ariane 5, несмотря на потерю связи с носителем, вывела на нецелевые орбиты коммуникационные спутники SES-14 и Al Yah 3, сообщает BBC News.

Хотя заказчики пуска установили связь с космическими аппаратами, последним потребуется довыведение на целевые орбиты. На это у SES-14, оснащенного электрическими двигателями, уйдет примерно месяц, что не повлияет на ожидаемое время службы спутника (15 лет). Ситуация с Al Yah 3, работающим на химических двигателях, неизвестна.

Ракету Ariane 5 с двумя аппаратами запустили 26 января в 01:20 мск с космодрома Куру (Французская Гвиана). Полет шел в штатном режиме, в том числе планово отделилась первая ступень и заработал двигатель HM7B второй ступени. Однако на десятой минуте пропала телеметрия с Ariane 5.

Ход пуска транслировал оператор Arianespace в прямом эфире. Несмотря на отсутствие сигнала с Ariane 5, комментатор продолжал отчитываться об успешном прохождении ракетой контрольных точек полета. Генеральный директор Arianespace Стефан Израэль принес извинения заказчикам за отсутствие телеметрии с ракеты.

Причины неполадок выясняются. Частично удачный пуск ракеты, а также ход освещения Arianespace полета носителя (заявлялось о штатном полете при фактически обратной ситуации) грозят европейскому оператору репутационными потерями. На 2018 год запланировано минимум еще 6 пусков Ariane 5.

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Спутник Al Yah 3 создан американской компанией Orbital ATK для оператора Al Yah Satellite Communications из ОАЭ. Космический аппарат предназначен для обеспечения широкополосным интернетом и передачи данных для пользователей в Африке и Бразилии.

Спутник SES-14 создан компанией Airbus для оператора люксембургского SES. Космический аппарат должен обеспечить связь в Северной и Южной Америке, а также над Северной Атлантикой. Платформа SES-14 включает нагрузку GOLD (Global-Scale Observations of Limb and Disk) в интересах НАСА.

Первый пуск Ariane 5 состоялся в 1996 году, из 95 ее стартов два считаются неудачными и три, включая последний, — частично удачными. Ранее неполадки происходили в первые шесть лет эксплуатации носителя. Конкурентами Ariane 5 на рынке коммерческих пусков считается российский «Протон-М», а также американские Falcon 9 и Atlas 5.

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