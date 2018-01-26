Греф рассказал о применении принципов Agile в Сбербанке

Председатель правления Сбербанка Герман Греф принял участие в сессии Давосского форума «Управление по принципам Agile в эпоху четвертой промышленной революции», сообщили «Ленте.ру» в кредитной организации.

«В отличие от технологических гигантов и финтех-компаний, Сбербанк не был компанией, функционирующей по принципам Agile, с самого начала», — рассказал Греф. «Однако мы продемонстрировали, что эту философию управления 21 века можно успешно внедрить. И пользоваться ее преимуществами для компании и клиентов — независимо от количества работающих сотрудников», — отметил глава Сбербанка.

«Agile-трансформация в Сбербанке сконцентрирована в трех основных областях: удовлетворенность клиентов, продуктивность сотрудников и улучшение ключевых показателей: таких как время, необходимое для принятия решений, вывода продукта на рынок и поставки продукта клиентам», — сказал Греф. «Благодаря этому подходу мы значительно повысили скорость работы: например, путем сокращения времени вывода продукта на рынок до нескольких недель по сравнению с несколькими месяцами ранее. И, самое главное, мы смогли помочь нашим клиентам сохранить самый драгоценный ресурс — время», — подчеркнул он.

Другими участниками сессии стали ученый Эрик Бринолфссон, комиссар по исследованиям, науке и инновациям Европейской комиссии Карлуш Моэдаш, генеральный директор Hitachi Хироаки Наканиши, исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот. Модератором дискуссии выступила декан Школы государственного управления им. Блаватника Оксфордского университета Найре Вудс.