Сбербанк поддержал создание Глобального центра по кибербезопасности

Сбербанк полностью поддерживает инициативу по созданию Глобального центра по кибербезопасности под эгидой Всемирного экономического форума. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы надеемся, что Центр возьмет на себя роль уникальной платформы по взаимодействию государственного и частного секторов, развитие которой будет происходить по трем ключевым направлениям. Эти направления — установление взаимовыгодного сотрудничества между государственными и частными корпорациями, формирование необходимых условий для организации постоянного обмена информацией и создание надежного исследовательского центра, осуществляющего независимую оценку и анализ текущей ситуации в области кибербезопасности на международной арене», — отметил Станислав Кузнецов. По его словам, Сбербанк является не только крупнейшим банком в России и Восточной Европе, но и самой технологически прогрессивной компанией в регионе, и в нем уверены, что кредитная организация сможет внести существенный вклад в развитие Центра, являясь представителем бизнес-сообщества России. «Мы готовы обеспечить других участников уникальной информацией о деятельности крупных групп киберпреступников, которые совершают атаки в финансовой сфере на международном уровне», — отметил Кузнецов.

«Мы также готовы поделиться нашим опытом и информацией о техниках, которые мы используем для обеспечения безопасности систем и наших клиентов. Я твердо убежден, что на сегодняшний день Глобальный центр кибербезопасности является одной из самых многообещающих инициатив в этой области», — подчеркнул он.

Сбербанк принимал участие в обсуждении и формировании принципов создания Глобального центра по кибербезопасности. Официальное открытие Центра состоится в Давосе 25 января.