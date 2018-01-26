В южнокорейской больнице сгорели более 30 человек

В больнице короля Седжона южнокорейского города Мирян произошел пожар. Как сообщает агентство Ёнхап со ссылкой на представителя пожарной службы, погиб 31 человек.

Еще более 40 человек пострадали.

Спасатели рассказали, что, по предварительной информации, пожар начался в отделении неотложной помощи на первом этаже здания. В тот момент в больнице находились около 100 человек, 52 из них были переведены в соседние лечебные учреждения.

Также была проведена эвакуация 93 пожилых людей из дома престарелых, примыкающего к горевшему строению.

На тушение пожара потребовалось 1 час 40 минут.

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