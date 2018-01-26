Японцы изобрели самоходные тапки с автопилотом

Японская автомобильная компания Nissan создала тапочки для отелей, которые могут самостоятельно парковаться рядом с другой обувью. Видеопрезентация ProPilot Park Ryokan опубликована на YouTube-канале компании.

В ролике видно, как посетители отеля оставляют тапки там, где им удобно, а обувь самостоятельно перемещаются в сторону ряда с другими тапочками и паркуется возле них. Двигаться их заставляет кнопка, встроенная в стену коридора.

Технология парковки, как показано на видео, полностью совпадает с автопилотным паркингом машины. В описании ролика говорится, что точно такой же технологией планируется оснастить мебель и подушки.

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