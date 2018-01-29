Учителя-христианина в США заподозрили в растлении десятков малолетних

Ассистента учителя в американском штате Индиана будут судить за растление десятков детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщает New York Post в понедельник, 29 января.

18-летний Майкл Бегин-младший работал помощником учителя начальных классов в «Юношеской христианской ассоциации» (YMCA) и начальной школе Томаса Джефферсона. Предполагается, что за это время он развратил по меньшей мере 17 малолетних.

Окружной прокурор Джереми Мулл заявил, что ему известно еще о 20 пострадавших. «Возможно, есть и другие жертвы, о которых мы не знаем», — сказал он. Как долго Бегин работал с детьми, не сообщается.

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По информации суда, расследование в отношении сотрудника школы началось в конце сентября 2017 года, когда полиции стало известно о его домогательствах к пятилетней девочке в YMCA. Она рассказала матери, что учитель лез руками ей в штаны во время игры на спортплощадке.

Позже в полицию поступили заявления еще от двух пострадавших. Второклассницы сообщили родителям, что учитель трогал их неподобающим образом. В одном из случаев его действия также запечатлели камеры видеонаблюдения. Сразу после этого мужчину арестовали, тогда он заявил, что «сожалеет о произошедшем».

Бегин настаивает на своей невиновности и считает происходящее ошибкой. В октябре его выпустили на свободу после оплаты залога в 10 тысяч долларов. Он находится под наблюдением и носит электронный браслет. Судебное заседание по его делу назначено на 29 января.

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