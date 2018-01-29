В Британии женщинам-полицейским разрешили раздеваться и плакать

Женщинам-полицейским в английском графстве Ноттингемшир выделили специальные «комнаты плача» на работе, чтобы справляться с эмоциями во время менопаузы. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудницам разрешат делать частые перерывы, дадут доступ к душевым, а также выделят вентилятор или пересадят за рабочее место, которое обдувается ветерком. Согласно новым правилам, женщины также должны иметь возможность переодеваться или снимать часть одежды, чтобы справляться с приливами жара — одним из характерных для менопаузы симптомов.

Кроме того, у полицейских должна быть и «приватная территория», где они смогут «немного отдохнуть, поплакать или поговорить с коллегами». Им разрешат приходить на работу позже, а риск их направления на задание оценят дополнительно. Полиция Ноттингемшира ввела эти правила потому, что женщины среднего возраста часто уходили со службы именно из-за мешающих симптомов менопаузы.

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Некоторые сочли такую политику слишком сильным послаблением, поскольку к пятому десятку лет сотрудницы уже должны уметь брать себя в руки. Другие отмечают, что к менопаузе нужно относиться почти как к материнству. А депутат парламента от консерваторов Дэвид Дэвис (David Davis) указал, что выделять подобные комнаты плача — «это немного оскорбительно для женщин-офицеров, которые ежедневно сталкиваются с очень жесткими ситуациями».

Издание отмечает, что в последнее время все больше работодателей внедряют внутреннюю политику, касающуюся менопаузы у женщин. Среди них Университет Лестера и крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON.

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