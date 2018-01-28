Туристов арестовали в Камбодже за «порнографические танцы»

Полиция города Сиемреап (Камбоджа) арестовала пятерых британских туристов за «порнографические танцы». Мужчин от 19 до 35 лет отправили в изолятор и подвергли допросу, сообщает Daily Mail.

Не уточняется, где именно танцевали британцы. Правоохранительные органы опубликовали лишь несколько фотографий, на которых мужчины и женщины лежат на полу в помещении друг на друге, некоторые без рубашек. Несколько человек на снимках наблюдают за происходящим.

Один из арестованных рассказал, что никого из тех, кто попал в руки полиции, не было на фото. По его словам, туристы отдыхали на загородной на вилле, когда неожиданно нагрянули стражи порядка и начали выдергивать людей из толпы. «Честно говоря, это было действительно странно. Все были смущены. Они окружили нас — на вечеринке было от 80 до 100 человек, в том числе туристы. Полицейских — около 30», — пояснил британец.

Другой заявил, что не понимает, за что их арестовали. «Мы совершенно не при чем», — отметил он.

Британцы добавили, что их семьи беспокоятся и делают все возможное, чтобы из вызволить.

Как отмечает издание, кроме них, в руках полиции оказались туристы из Нидерландов, Канады, Норвегии и Новой Зеландии. Если их признают виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы до года. К тому же путешественников могут удерживать в тюрьме полгода, пока дело не передадут в суд.

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