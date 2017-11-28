Девушка в танце бросила картофель в раскаленное масло и чуть не сожгла лицо

Видео: dailymail.co.uk

Молодая американка решила приготовить картофель-фри в доме своей подруги. Девушка пребывала в хорошем настроении, нагрела масла в кастрюле и, весело танцуя, кинула в него нарезанный замороженный картофель. Спустя секунду из кастрюли вырвалось пламя, которое едва не опалило подростку лицо, пишет The Daily Mail.

Инцидент попал в объектив камеры телефона горе-поварихи. На кадрах видно, что девушки пребывают в шоке от произошедшего. Спустя несколько секунд их одолевает нервный смех. Девушка показала свой неудачный опыт приготовления пищи на YouTube и посоветовала читать инструкции на упаковке, прежде чем приниматься за готовку.