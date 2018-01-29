Порошенко пустил на Украину иностранных военных

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий допуск на территорию страны подразделений вооруженных сил других государств. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Закон №7428 позволяет военнослужащим из других государств принимать участие в учениях на территории страны. В нем указывается, что в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил в 2018 году ожидается участие до 3 тысяч военнослужащих США и стран-членов НАТО с вооружением и военной техникой.

В июне-ноябре текущего года в украинско-американских учениях Rapid Trident примет участие до 2 тысяч иностранных военных с оружием и техникой. В учениях Sea Breeze, которые пройдут в июне-октябре, ожидается участие до 2,2 тысяч военных, 20 кораблей, пяти подводных лодок и 20 самолетов и вертолетов.

В многонациональных учениях «Чистое небо» в мае-ноябре будет задействовано до 350 военных от США и стран НАТО с вооружением и техникой. В августе-октябре на Украине пройдут учения «Светлая лавина», в которых примут участие до 300 военнослужащих из Венгрии, Румынии и Словакии. Также в период с апреля по ноябрь состоятся украинско-румынские учения Riverian. На территорию Украины будут направлены до 100 румынских военных, шесть кораблей и два самолета и вертолета.

На проведение многонациональных учений в 2018 году предусмотрено выделение 36 млн гривен (менее 71 миллиона рублей).

Верховная Рада приняла законопроект, который месяцем ранее в украинский парламент внес сам Порошенко, 18 января. За принятие проголосовали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие документа «даст возможность увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров (работ, услуг) для подразделений других государств».

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