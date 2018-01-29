Советская «Малютка» взорвала саудовский пост

Шиитские повстанцы-хуситы обстреляли блокпост армии Саудовской Аравии с помощью советского противотанкового ракетного комплекса «Малютка». Видео опубликовано в Telegram-канале Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов. О жертвах удара не сообщается.

По данным Directorate, обстрелян был саудовский пост в провинции Джизан на юго-западе страны. Провинция граничит с Йеменом, где уже несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

Ракетный комплекс 9К11 «Малютка» (AT-3 Sagger по классификации НАТО) разработан в 1960 году. Дальность пуска его ракеты составляет 500-3000 метров. В СССР «Малютки» выпускались до 1984 года, они также производились серийно в ряде других стран. К 2010 году на вооружении Йемена стояло 35 таких комплексов.

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