В США рассказали о морском господстве над Ираном

Иранские военные прекратили постоянно преследовать американские корабли в Персидском заливе на катерах с оружием. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Лодки с пулеметами и ракетными установками буквально бросались к военным кораблям примерно по два раза в месяц в течение двух лет. Как отмечается, катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) необоснованно и опасно сближались с американцами в международных водах. Несколько раз иранцы даже слепили прожекторами экипажи кораблей и сопровождающих их воздушных судов, рассказали представители Вооруженных сил США. В ответ с кораблей делали предупредительные выстрелы.

Однако подобные инциденты не фиксируют уже в течение последних пяти месяцев — с августа 2017-го. «Надеюсь, это потому, что мы показали им нашу готовность (...). И что это нетерпимо, и профессиональные военные так не работают», — заявил глава командования ВС США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел. Точной причины изменения в поведении иранцев никто не знает.

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Эксперты считают, что прекращение подобных враждебных актов — это часть кампании Тегерана. По их мнению, Иран намерен воздерживаться от провокаций в отношении США, чтобы не было возможности обвинить его в разжигании нестабильности в регионе.

«Думаю, они понимают, что политика администрации [США] на данном этапе — обратить внимание на иранцев и показать их как источник всего зла в регионе», — считает Али Ваез из Международной кризисной группы (International Crisis Group). Он добавил, что Тегеран хочет стать важной частью решения региональных проблем.

По словам Ваеза, подобное снижение активности в международных водах совпадает по времени с внутренней директивой для КСИР. В документе якобы говорилось, что корпус должен удерживать свои позиции в регионе, но не преследовать американские корабли.

Отношения Ирана и США обострились после прихода к власти Дональда Трампа. Он неоднократно угрожал разорвать ядерную сделку с Тегераном. В свою очередь, иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи не раз называл США главным врагом своей страны.

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