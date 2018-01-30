Американец порезвился на пляже и почти похоронил себя заживо

Американец Ли Гоггин (Lee Goggin) отдыхал на пляже с семьей и решил закопать себя в песок, однако внезапно под ним провалился грунт. Об этом сообщает Miami Herald.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, на пляже Кресент во Флориде. Мужчина упал под землю, и сверху его засыпало песком от расположенных вокруг дюн. В отчете полиции сообщается, что члены семьи пытались выкопать Гоггина самостоятельно, однако у них ничего не вышло, и они вызвали службу спасения.

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Мужчину удалось вызволить спустя 30 минут после инцидента, у него произошла остановка сердца. После проведения реанимационных действий и восстановления сердцебиения Ли транспортировали в больницу имени Флаглера в критическом состоянии. Известно, что у мужчины была удалена одна почка в 2014 году.

Ранее сообщалось, что российский турист совершил прыжок на тарзанке в Макао (Китай) с 233-метровой высоты. Однако по неизвестным причинам аттракцион оказался неисправен, и мужчина завис на высоте около 60 метров над землей. Спасателям удалось снять туриста спустя час после происшествия. Россиянин отделался переохлаждением.

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