Интернет-продавцы захотели обязать россиян платить за регистрацию смартфонов

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила обязать россиян регистрировать смартфоны в офисах мобильных операторов по уникальным IMEI-идентификаторам. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, направленный в Совет Федерации и в Открытое правительство.

Согласно инициативе, гаджеты с sim-картами предлагается разделить на белый, серый и черный списки, в последний попадут запрещенные к использованию IMEI украденных или ввезенных незаконно смартфонов. Помимо телефонов, данный реестр будет регулировать оборот планшетов, роутеров и охранных сигнализаций.

АКИТ также предлагает сделать регистрацию IMEI платной, при этом оставлена возможность бесплатной регистрации одного смартфона в год. При ввозе второго устройства с абонента предлагается взимать сбор в размере 20 долларов, а каждого последующего — 30.

По утверждению АКИТ, это поможет бороться с нелегальным ввозом и оборотом контрафактных мобильных устройств, а также позволит оперативно блокировать гаджеты при их краже или утере.

IMEI — международный идентификатор мобильного оборудования, номер, делающий уникальным каждое устройство.

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