Пухлая модель возмутилась внезапным исчезновением жировых складок

Плюс-сайз модель оскорбилась из-за собственных отретушированных снимков и посоветовала поклонникам забыть о глянцевых стандартах. На ее слова обратило внимание издание Daily Mail.
Латесия Томас (La'Tecia Thomas) из Австралии написала эмоциональный пост в своем Instagram-аккаунте, в котором сопоставила две собственные фотографии, снятые в один и тот же день, одна из которых была отретуширована, а другая — нет.
Она призвала поклонников не верить стандартам красоты из модных журналов, так как они нереалистичны. «Если даже я не могу быть человеком с обработанного фото (а это абсурд, ведь на нем я), то мне страшно представить, какой эффект оно оказывает на обычных женщин», — отметила Томас.
«Я считаю, что мои полные руки, целлюлит, складки на боках и ямочки на попе выглядят неплохо на снимках и без обработки», — добавила она и заявила, что хотя не может контролировать, что делают с ее снимками редакторы журналов, на своей странице будет выкладывать только «честные» фотографии.
В ноябре 2017 года Томас признавалась изданию, что решила переквалифицироваться в плюс-сайз модели и поправилась с 38 размера одежды до 48. Девушка отметила, что в новом весе чувствует себя гораздо лучше, счастливее и увереннее.