В сети поразились секрету удобного мытья посуды

Житель Ирландии Майк Маклахен (Mike McLoughlin) поделился в Twitter секретом использования посудомоечной машины, что впечатлило пользователей сети. Публикация набрала более 14 тысяч ретвитов и 85 тысяч лайков.

Маклахен рассказал, что для увеличения объемов загрузки можно регулировать высоту полок. Он объяснил, что бился над решением этой проблемы десять лет с тех пор, как переехал с семьей в новый дом. «Я всегда был очень раздражен из-за низкого объема загрузки посудомоечной машины, в нее не помещались большие тарелки. Всегда мыл их вручную. На этой неделе я выяснил, что можно поднимать верхнюю полку, и тогда вся посуда идеально влезает. ДЕСЯТЬ ****** ЛЕТ», — написал он.

Пользователи отреагировали на открытие Маклахена по-разному: часть благодарила его за то, что он разрешил вечную проблему, другие назвали его идиотом, так как он не прочитал инструкцию по применению техники. Некоторые задавали ему вопрос: «Почему ты не спросил свою жену?» Помимо этого подписчики сделали мем по мотивам картинки с «неверным парнем»: посудомоечная машина за руку уводит юзера от грязных тарелок.

В свою защиту ирландец заявил, что он не покупал бытовую технику отдельно, а получил ее вместе с домом. Впервые руководство по использованию посудомоечной машины он увидел на этой неделе, когда пришлось отключать ее из-за протечки.

Находка Маклахена уже несколько дней не дает ему покоя: «За эти годы я вымыл около 15 тысяч тарелок. Я мог бы сэкономить кучу времени», — продолжил он серию постов в Twitter.

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