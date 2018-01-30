Петербурженка решила поскорее добраться домой и угнала машину

Жительница Санкт-Петербурга угнала чужую машину, чтобы поскорее добраться домой. Об этом во вторник, 30 января, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Накануне 25-летний петербуржец, выйдя на улицу, обнаружил пропажу своего Citroen Berlingo, который был припаркован возле дома. Мужчина обратился в полицию и рассказал об угоне. В тот же день оперативники задержали подозреваемую — его ровесницу.

Как сообщает «Водитель Петербурга», на допросе девушка заявила, что не собиралась красть автомобиль, а просто хотела быстрее добраться до дома вечером. Машину она оставила на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести, где около двух часов ночи ее обнаружили другие автомобилисты.

Угонщицу отпустили под подписку о невыезде, а автомобиль вернули законному владельцу.

В октябре прошлого года нетерпеливая москвичка угнала машину медлительного таксиста. Воспользовавшись тем, что мужчина ненадолго покинул салон Renault, девушка пересела на его кресло и умчалась прочь.

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