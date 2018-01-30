Британца посадили в тюрьму за мечты об изнасиловании подруги

Жителя британского Честерфилда приговорили к тюремному заключению за преследование в течение 13 лет девушки, с которой он учился в одной школе. Как сообщает Daily Mail, мужчина мечтал похитить ее, надругаться, а затем обезглавить.

Одержимость 27-летнего Питера Хоулхауса (Peter Holehouse) началась еще в учебном заведении и усилилась в марте 2017 года, когда он повстречал знакомую в одном из пабов города. В тот день он увидел, как она целуется со своим возлюбленным, из-за чего рассердился и «почувствовал себя преданным».

После этого мужчина сказал другу, что хочет пригрозить ей ножом и заставить сесть к нему в машину, чтобы провести вместе время. Позднее Хоулхаус написал ему, что желает обезглавить женщину ножом для разделки мяса, а затем отнести голову в полицию.

Кроме того, после встречи в баре он отправил знакомой длинное сообщение в Facebook. В нем мужчина рассказал «потрясающей девушке» о своей безрассудной 10-летней страсти и мыслях о ней. Он также описал себя в школьном возрасте как «грустного маленького чудака, который пялился на нее целыми днями и этим пугал».

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В июле того же года Хоулхаус решился на гипнотерапию и во время сеанса рассказал о своей фантазии похитить женщину, угрожая ей битой, сорвать с нее одежду и изнасиловать. После этого специалист обратилась в полицию, и британца арестовали. В багажнике его машины стражи порядка нашли очки ночного видения, бинокль и балаклаву. Кроме того, на его компьютере и в телефоне обнаружили снимки дома и офиса девушки.

Судья, выносивший вердикт, указал, что произошедшее сильно повлияло на пострадавшую. Он указал, что женщина оказалась запугана, перестала совершать пробежки и гулять, а также боялась оставаться дома в одиночестве.

В итоге Хоулхауса в общей сложности приговорили к семи годам заключения, четыре из которых он проведет в тюрьме, а еще три на свободе под подпиской. Ему также запрещено приближаться ближе, чем на два километра к жилищу женщины в городке Тибшелф.

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