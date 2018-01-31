Белоруссия оказалась самым бюджетным направлением для отдыха

Самым бюджетным направлением для отдыха в 2018 году является Белоруссия. Перелет, проживание в течение двух недель, питание и траты на бюджетные развлечения в этой стране обойдутся на двоих приблизительно в 76,5 тысячи рублей. Об этом говорится в отчете сервиса онлайн-бронирования авиабилетов Skyscanner, предоставленном редакции «Ленты.ру».

На втором месте Молдавия с бюджетом в 76,8 тысячи рублей. Замыкает тройку Абхазия, 14-дневный отпуск в которой обойдется примерно в 84,3 тысячи рублей. Отдых в Индии для среднестатистической пары из России стоит примерно столько же — 85 тысяч рублей. При этом Армения занимает пятую строчку с незначительной разницей в бюджете — 85,5 тысячи рублей.

Материалы по теме Горная текучка Что россияне забыли на Кавказе

Также в первую десятку попали Азербайджан, Турция, Непал, Албания и Венгрия. Расходы на двухнедельное путешествие для двоих в эти страны в 2018 году составят от 91 до 99 тысяч рублей.

Эксперты Skyscanner подсчитали предполагаемые расходы для двух самостоятельных путешественников, которые едут в отпуск на 14 дней, живут в отеле или арендованной квартире, питаются в местных кафе и иногда в ресторанах, периодически пользуются городским транспортом и не отказывают себе в недорогих развлечениях. В отчете использовались сведения из открытых интернет-источников и мнения путешественников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!