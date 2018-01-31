Сотни редких журавлей отравили на юге России

Более двух сотен краснокнижных птиц погибли от отравления химикатами в Ставропольском крае. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, утром 20 декабря 2017 года на землях сельскохозяйственного назначения и береговой линии озера Соленого под Светлоградом были обнаружены свыше 230 погибших особей серого журавля, занесенного в Красную книгу края.

«В результате проведенного химико-токсикологического исследования в птицах были обнаружены метаболиты бромосодержащих родентицидов, приведшие к их смерти», — говорится в сообщении.

Массовой гибели краснокнижных птиц предшествовали случаи смерти других журавлей, а также орлана и красных уток. В их биологических тканях находили вещество, которым обрабатывают скот от насекомых.

По словам члена Союза охраны птиц Михаила Ильюха, Соленое озеро — важный остановочный пункт на миграционном пути серых журавлей: с конца сентября и до декабря там находится до 4,5 тысяч особей серых журавлей. Это десятая часть общероссийской популяции, пояснил он «Аргументам и фактам в Ставрополье».

Ущерб государству составил свыше миллиона рублей. Дело возбуждено по статье 249 УК России («Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия»). Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!