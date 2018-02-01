Из России перестали уводить деньги

Объем незаконного вывода денег из России за пять лет рухнул в 20 раз, а конкретно в 2017 году — в 2,4 раза. Об этом рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, сообщает РИА Новости.

По оценкам ЦБ, за 2017 год из России вывели всего 78 миллиардов рублей, против 180 миллиардов в 2016 году. «По предварительным оценкам, за 2017 год объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился в 2,4 раза и составил около 80 миллиардов рублей. Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза», — заявил представитель регулятора.

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Скобелкин утверждает, что в 2016 году объем обналичивания незаконных средств составил 522 миллиарда рублей, против 324 миллиардов в 2017 году. За пять лет обналичивать, по словам ЦБ, стали реже в 3,5 раза.

В августе 2017 года Банк России сообщал, что богатые россияне вывели в офшоры более триллиона долларов.

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